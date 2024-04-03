Alanya\'da Evden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "evden hırsızlık" olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Hırsızlık olayını E.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait fişekler, 10 adet bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları, yüklü miktarda nakit Türk lirası ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi. Evden hırsızlık olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
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Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polis, gruba taş atılması ve havai fişeklerle saldırılması üzerine TOMA ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler verdi. Amacın Bursa'yı demokrasi şehri yapmak olduğunu belirten Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
Balıkesir'in Levent Mahallesi'nde bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki usta, ev sahibinin değerli hasır burma bileziğini çalarak kuyumcuda sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
2019 yılından beri Bursa Kent Konseyi Başkanlığını sürdüren Şevket Orhan, mahalli idare seçimleri sonrasında görevinden ayrıldı. 2021-2024 çalışma döneminin son yürütme kurulu toplantısında veda eden Orhan, yeni başkana başarılar diledi.
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve M.K. isimli şahısları durdurarak arama yaptı. Üst aramalarında 8 gram sentetik uyuşturucu bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 3 ayda 7 mafya, 5 kaçakçılık ve 2 mali olmak üzere 14 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. 4 şahıs gözaltına alındı ve 16 bin 280 TL nakit para ile oyun kağıdı ele geçirildi.
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