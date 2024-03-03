Alanya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Otomobil refüjdeki bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti ortalık savaş alanına döndü
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı ve 2 kişi hayatını kaybettiği, biri bebek 4 kişinin de yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri kırarak önce H.Ç. idaresindeki 07 HYC 80 plakalı Ford Fiesta marka otomobile, ardından da B.S. yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kaza sonrasında 07 NCT 09 plakalı aracın sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ve yanındaki Buse Karagül kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan 07 HYC 80 plakalı araçtaki sürücü H.Ç., aynı araçtaki T.Ç. ve M.E.Ç. adlı bebek ile 07 AED 873 plakalı hafif ticari araçtaki F.S. adlı yolcu ise yaralandı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntüde 07 NCT 09 plakalı aracın Antalya istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerleri aştığı ve taklalar atarak 07 HYC 80 plakalı araca çarptığı anlar yer aldı. Takla atan aracın 07 AED 873 plakalı araca da çarptığı görüntülere yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin kopan parçaları nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı ve soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Kırklareli yolunda bulunan bir dönüş kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı. Yangın, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların ailesi, evden ayrıldıktan sonra dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi üzerine apartman sakinleri çocukları kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı belirlendi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında durarak düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, şaşaalı bir nikah töreniyle yeniden dünyaevine girdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?