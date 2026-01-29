Büyükşehir ekiplerinden Alacami yolunda heyelan çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, heyelan nedeniyle kapanan Alacami grup yolunda da çalışma yaptı. Kaya ve taşların kapattığı yol nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Sağanak yağış sonrası Alanya Dim Vadisi'nin en son mahallesi olan Alacami grup yolunda heyelan meydana geldi. Oldukça sarp bir vadiden geçen yola tonlarca ağırlığında kaya ve taş düştü. Mahallenin ilçeyle olan bağlantısı kesildi. Haberin alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Mahalle muhtarı ve sakinleriyle heyelan bölgesinde inceleme yapıldı. Kısa sürede de Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri bölgeye intikal ettirildi. İş makinesiyle yapılan çalışmalar sonrası yol ulaşıma açıldı. Büyükşehir ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan Yaylakonak Mahallesi grup yolunda yolu açma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA