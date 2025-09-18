Alanya\'da Huzur Uygulaması

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayişin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama, özellikle Tosmur Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulama kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, alkollü araç kullanımı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun kontroller gerçekleştirildi. Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları da yapıldı. - ANTALYA