Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Genel asayişin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama, özellikle Tosmur Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulama kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, alkollü araç kullanımı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun kontroller gerçekleştirildi. Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları da yapıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?