Alanya'da İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran kapatıldı

Alanya\'da İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran kapatıldı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan bir restoranı denetledi ve işletmeyi geçici olarak kapattı. Turistlerden toplamda 50 bin 300 TL hesap alındığı tespit edildi.

16.05.2024 18:26  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz uyruklu 4 turistin yemek yedikleri bir restoranın kendilerinden 50 bin 300 TL hesap istediği yönünde şikayeti değerlendiren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cezai işlem uyguladığı işletmeyi 5 gün süreyle de geçici olarak kapattı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlar ve ilçeyi ziyaret eden yabancı turistlerden gelen şikayetler üzerine yaptıkları denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri 5 Mayıs Pazar günü İngiliz vatandaşı 4 turistten gelen şikayet doğrultusunda bir restoranı denetledi. İngiliz turistler, yedikleri yemek karşılığında toplam 50 bin 300 TL hesap istenildiğini, fiyatın yüksek olduğunu belirterek karşı çıktılarında ise restoran personeli tarafından tehditte bulunularak zorla fatura bedelinin ödetildiğini ileri sürdüler.

İşletme ve turistlerin hesapları incelendi

İngiliz turistlerin şikayetini inceleyen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmenin 25 adet kokteyl, 20 adet çeşitli türdeki alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında müşterilerden nakit ve 5 farklı kredi kartı aracılığıyla toplam 50 bin 300 TL hesap aldığını tespit etti.

İşletme gececi süreyle kapatılıp cezai işlem uygulandı

İşletme, Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne aykırı davranışı nedeniyle 32 bin 900 TL cezai işleme tabi tutuldu. Çalışanlarının çığırtkanlık yaptığı da tespit edilen işletme 5 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şehrimizde yaşayan ve tatile gelen tüm misafirlerimizin maddi ve manevi güvenliğini sağlamak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Alanya, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
21:27 Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF’ye isyan etti Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da İngiliz turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement