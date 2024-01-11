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Alanya'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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Alanya'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca kadınlara 6284 Sayılı Kanun ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Alanya\'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti
11.01.2024 - 14:39,
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ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadınlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Alanya'da kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ile ilgili bilgiler verildi. Kadın vatandaşlara ayrıca 6284 Sayılı Kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verilip, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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