Alanya\'da İş Yerlerinde Çalışan Kadınlara KADES Bilgilendirme Faaliyeti

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadınlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Alanya'da kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ile ilgili bilgiler verildi. Kadın vatandaşlara ayrıca 6284 Sayılı Kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verilip, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ANTALYA