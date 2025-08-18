Alanya'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Alanya\'da Kaçak Sigara Operasyonu
18.08.2025 18:23
Alanya'da düzenlenen operasyonda 18 elektronik sigara ve 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara, 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda bir markete operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyonda, markette yapılan aramalarda 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara, 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, 3-sayfa, antalya, Alanya, Son Dakika

18:02
