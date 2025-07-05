Alanya\'da Kaçak Tütün ve Alkol Satışına Cezalar

Antalya'nın Alanya ilçesinde tütün ve alkol satışlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, satış izin belgesi bulunmayan işletmelere ağır cezalar uygulandı.

Alanya Kaymakamlığı denetim ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde, tütün ve alkol satış izin belgeleri titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında toplam 380 işletme kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 21 işletmenin gerekli satış ruhsatı olmadan tütün ve/veya alkol satışı yaptığı tespit edildi. Yasa dışı satış yaptığı belirlenen bu işletmelere yönelik idari işlemler başlatılırken, toplam 2 milyon 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA