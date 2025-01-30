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Alanya'da Kırmızı Işık Kazası

Alanya\'da Kırmızı Işık Kazası

Alanya'da tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı kamerada kaydedildi.

30.01.2025 13:28
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklet ile çarpıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden 33 AZA 521 plakalı Sametcan T.'nin kullandığı MAN marka tır, 07 AFR 837 plakalı Ahmet K.'nin (73) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet K. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Sametcan T. ise emniyete götürüldü. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören Mevlüt Şahinli, "Tır sanırım kırmızıda geçti. Motosikletli de yandan vurunca bu kaza meydana geldi. Yaralının durumu biraz ağırdı, hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kırmızı ışıkta geçen tırın, yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü ile çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kırmızı Işık Kazası - Son Dakika

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