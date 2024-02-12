Alanya'da Kur'an Kursu Lojmanında Yangın - Son Dakika
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Alanya'da Kur'an Kursu Lojmanında Yangın

Alanya\'da Kur\'an Kursu Lojmanında Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir Kur'an Kursu'nun lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, lojmanın dördüncü katındaki bir dairedeki elektrik sigortalarının yanmasıyla başladı. Apartmanda kalan vatandaşlar ve çocuklar güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Yangın sadece alevlerin çıktığı dairenin bir bölümünde maddi hasara neden oldu.

12.02.2024 16:50
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir Kur'an Kursu'nun lojmanında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kızlar Pınar Mahallesi Kuloğlu Sokakta yer alan Şükrü Gündoğmuş 4-6 Yaş Kur'an Kursu lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lojmanın dördüncü ve en üst katındaki bir dairede elektrik sigortaları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevlerin çoğalmasıyla apartmanda kalan vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Apartmandaki diğer dairelere sıçramayan yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı dairenin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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