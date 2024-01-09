 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede okuyan 4 kız öğrenci arasında küfür iddiasıyla çıkan kavga, vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra okul idaresi soruşturma başlattı.

Alanya\'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı
09.01.2024 - 20:05,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi kızlar arasında küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından okul idaresi öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir lisede okuyan 4 kız öğrenci arasında birbirlerine küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Okulun karşısında bulunan ara sokakta karşılayan kız öğrenciler kısa bir tartışmanın ardından birbirlerine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kızlar birbirlerinin saçlarını çekerek tekmeleyip yerde sürükledi. Kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı.

Diğer öğrencilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi, disiplin soruşturması başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Alanya, kavga, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı - Son Dakika


20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede iki gol var Canlı anlatım! Mücadelede iki gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45
Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu

Son Dakika
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede iki gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement