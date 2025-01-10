Alanya'da Lüks Yat Yangını: Yat Kullanılmaz Hale Geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan lüks yat alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası söndürülen yangın sonucunda yat kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Alanya'da balıkçı barınağında meydana geldi. Şahmeran adlı lüks yat henüz sebebi bilinemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda lüks yatı sararken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya İtfaiyesi'nden 3 ekip ile Alanya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı üç gemi yangına müdahale etti.

Yangının diğer tekne ve gemilere sıçramaması adına emniyet güçleri büyük mücadele verdi. Çapasından boşalan yat limanın açığına doğru giderken polis ve bekçiler halata asılarak büyük çaba gösterdi. Yat, bir saatlik hem deniz hem de karadan yapılan müdahale sonrası söndürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı ve diğer tekneler de açığa çekildi.

Emniyet güçlerinin diğer gemideki güvenlik kamera kayıtlarını incelediği ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - ANTALYA