Alanya'da Market Soygunu ve Araç Kaçırma - Son Dakika
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Alanya'da Market Soygunu ve Araç Kaçırma

Alanya\'da Market Soygunu ve Araç Kaçırma
09.07.2026 15:27
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18 yaşındaki şüpheli, marketten para çalıp otomobil kaçırdı; olay sonrası yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, müdahale sırasında bir görevlinin parmağını kırdı. Hakkında 6 ayrı suçtan işlem başlatılan şüpheliye 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Alanya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Market Soygunu ve Araç Kaçırma - Son Dakika

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