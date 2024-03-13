Alanya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Alanya\'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, sabah 07.20 sıralarında Alanya D-400 kara yolu İncekum mevkisindeki bir kavşakta meydana geldi. Minibüs şoförü ve yolcular yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.03.2024 12:45
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Antalya'nın Alanya ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, sabah 07.20 sıralarında Alanya D-400 kara yolu İncekum mevkisindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (53) idaresindeki 07 HKG 96 plakalı minibüs ile A.K. (33) yönetimindeki 07 BEF 519 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü S.D. ile birlikte yolcu olarak bulunan H.A., G.G., B.Ö., Ö.Ö., H.D.A.G. ve D.G. isimli kişilerin yaralı olarak ilçedeki iki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazada kamyonet sürücüsü A.K ile araçta bulunan yolcu yara almadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kavşaktaki kaza cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısında geçmeye hareketlenen minibüse, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarptığı anlar yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle minibüsün yan yattığı da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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