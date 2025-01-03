Alanya\'da Minibüs-Kamyon Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu minibüsünün seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alanya'da Zamanoğlu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 AKS 382 plakalı Mercedes marka minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan ve ismi açıklanmayan 07 AOU 580 plakalı MAN marka hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA