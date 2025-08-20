Alanya\'da Motosiklet Denetimi: 136 Bin TL Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaya yolları ve kaldırımları işgal eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplam 136 bin 418 TL para cezası kesilirken, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, özellikle yayaların kullanımına tahsis edilen kaldırımlar ve yaya geçitlerini ihlal eden motosiklet sürücüleri mercek altına alındı. Denetimlerde 57 motosiklete idari işlem uygulanırken, kurallara aykırı kullanılan 1 motosiklet de trafikten men edildi. - ANTALYA