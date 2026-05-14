Antalya\'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.40 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya Belediyesi Spor Hizmetleri personeli olduğu öğrenilen Hüseyin Ökçe'nin (36) idaresindeki 07 BAC 687 plakalı motosiklet, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Ökçe ile yolcu olarak bulunan N.D. (41) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Hüseyin Ökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yolcu N.D.'nin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan acı haberin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yayımladığı taziye mesajında, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimiz Hüseyin Ökçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA