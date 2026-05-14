Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
14.05.2026 16:07  Güncelleme: 16:14
Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.40 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya Belediyesi Spor Hizmetleri personeli olduğu öğrenilen Hüseyin Ökçe'nin (36) idaresindeki 07 BAC 687 plakalı motosiklet, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Ökçe ile yolcu olarak bulunan N.D. (41) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Hüseyin Ökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yolcu N.D.'nin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan acı haberin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yayımladığı taziye mesajında, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimiz Hüseyin Ökçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:16:04. #7.13#
