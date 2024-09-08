Alanya\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki tünel çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dinek Mahallesi'nde bulunan tünellerin çıkışında meydana geldi. Antalya istikametine giden 18 yaşındaki Serhan Arslan'ın kullandığı 07 YHH 02 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tünel çıkışındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın ardından tünelden geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralı olarak atlatan Ş.Z. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arslan'ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA