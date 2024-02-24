Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıymet Akyol (61) isimli kadına, refüjdeki kırık tellerin arasından karşıya geçtiği sırada, Antalya istikametine seyir halinde olan A. T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre sürüklenen Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A. T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kıymet Akyol isimli kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü A. T.'nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, cadde kenarındaki vatandaşlar meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını inceledi. Kazada hayatını kaybeden Kıymet Akyol'un yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cesedi cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"Burada çok can gitti"
Kazanın olduğu bölgede oturduğu belirten Ali Akıllı isimli vatandaş, söz konusu caddede alt geçitlerin olduğunu ancak vatandaşların korktukları için kullanmadıklarını ifade ederek, "Burada bizim komşumuz da vefat etmişti. Motosikletin çarptığı komşumuzdu, vefat etti. Yol ortasındaki telleri ben kaç defa kapattırdım. Kapattırmama rağmen devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın çaresine bakılmasını istiyoruz artık. Mahalle sakini olarak bu işten bıktık. 400 metre ilerde hemen alt geçit var. Fakat yetkililerden buraya üst geçit yapılmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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