Alanya'da motosiklet kazası: Öğretim Görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet kazası: Öğretim Görevlisi hayatını kaybetti

Alanya\'da motosiklet kazası: Öğretim Görevlisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için duran otomobile başka bir araç çarptı. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen bir öğretim görevlisine çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.08.2024 14:06
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkararak yere düşen motosiklet sürücüsüne çarpmamak için aniden duran otomobile başka bir otomobil çarparak kontrolden çıktı. Kontrol çıkan aracın kaldırımda yürürken çarptığı Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 21.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan idaresindeki 09 ACD 900 plakalı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Mert Çiftçi yola savruldu. Yere düştükten sonra emekleyerek refüje gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü Çiftçi'yi gören Turan Arslan (32) idaresindeki 34 FDL 350 plakalı otomobiliyle aniden durdu. Aniden duran araca Umut Uzun'un (21) kullandığı 07 BCL 02 plakalı araç arkadan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yaya olarak ilerleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'a (43) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Öğretim Görevlisi Ünal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şüpheli olarak ifadesi alınan Turan Arslan ve Mert Çiftçi serbest bırakılırken, Umut Uzun ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ALKÜ Rektöründen taziye mesajı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kazada hayatını kaybeden Dr. Abdulkadir Ünal için ise bir taziye mesajı paylaştı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal hocamızın, elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Dr. Abdulkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da motosiklet kazası: Öğretim Görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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