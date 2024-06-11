Alanya'da motosiklet kazasında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet kazasında genç kız hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın cenazesi defnedildi.

11.06.2024 17:31
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E (34) idaresindeki 07 ALJ 447 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilme sonucunda sürücü ile birlikte motosiklette bulunan Deniz Micozkadıoğlu (24) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Deniz Micozkadıoğlu hayatını kaybetti. Öte yandan motosiklet sürücüsü N.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıoba Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da motosiklet kazasında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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