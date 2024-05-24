Alanya\'da motosikletin içine giren yavru kedi itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin iç kısmına giren yavru kedi yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ve polis ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AGM 362 plakalı park halindeki motosikletin iç kısmına bir yavru kedi girdi. Çevredeki vatandaşlar motor kısmına giren kedinin miyavlamasını duyunca hayvanın dışarı çıkamadığını anlayarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri motosiklet sahibine plakadan ulaşamayınca motosikletin bir parçasının sökülmesine karar verildi. Ardından olay yerine gelen polis, motorun ayak sehpasını söktü. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedinin şaşkın ve tedirgin hali göze çarparken, herhangi bir yara almadığı görüldü. İtfaiye ekipleri kediyi, mama ile birlikte kutuya koyarak muhafaza altına aldı. - ANTALYA