Alanya'da motosikletten çıkan kartla 15 bin TL harcayan 1'i çocuk 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da motosikletten çıkan kartla 15 bin TL harcayan 1'i çocuk 2 şüpheli tutuklandı

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Alanya'da bir motosikleti çalan 1'i çocuk 2 şüpheli, sele altındaki kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL harcadı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle yakalanan şüpheliler, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikleti çaldıktan sonra sele altında bulunan kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL harcama yaptıkları belirlenen 1'i çocuk 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait park halindeki motosiklet, kentin işlek caddelerinden birinden çalındı. Motosikleti çalan şüpheliler, daha sonra sele altında buldukları motosiklet sahibine ait kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL tutarında harcama yaptı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 18 yaşındaki S.Y. ile 15 yaşındaki A.E.K. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.E.K. ve S.Y., işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkGüvenlik3. SayfaGüncelAlanyaÇocukSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da motosikletten çıkan kartla 15 bin TL harcayan 1'i çocuk 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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