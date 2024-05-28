Alanya'da okula gitmek için evden çıkan gençten haber alınamıyor - Son Dakika
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Alanya'da okula gitmek için evden çıkan gençten haber alınamıyor

Alanya\'da okula gitmek için evden çıkan gençten haber alınamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), okula gitmek için evden çıktıktan sonra kayboldu. Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp gencin yakınları, Nderim'in okula gitmediğini ve cep telefonunu bile almadığını belirtti. Endişeli aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesini istedi.

28.05.2024 00:19
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Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan Arnavut asıllı liseli gençten haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), bu sabah okula gitmek için evden çıktı. Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne bugün hiç gitmediğini öğrenen Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı" dedi.

Oğullarından haber alamayan aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da okula gitmek için evden çıkan gençten haber alınamıyor - Son Dakika

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