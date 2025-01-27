Alanya'da Otel İnşaatında Yangın

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Alanya'daki otel inşaatı yangınının başladığı anlar dron kamerasında

Alanya Kaymakamı Ürkmezer: "İçeride şuan kimse yok"

Görgü tanığı vatandaş: "İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel inşaatında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarda olduğu ve 3 kişinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçerde şu anda kimse yok" dedi. Öte yandan yangının başladığı ilk anlar dron kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otelin inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını ontrol altına almak için bölgede çalışmaları sürerken, Alanya Kaymakamı Ürkmezer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ürkmezer, "Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hemen müdahale etti. İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçerde şu anda kimse yok. İnşaat halinde, B bloktan C bloğa da sıçradı ancak oradaki ekipler müdahale ediyorlar. İnşaat halinde olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemelerden sıçrama söz konusu, şu an için önemli olan can kaybının olmaması. Bütün ekiplerimiz çalışıyor müdahaleye devam ediyoruz" dedi.

Yangının görgü tanıklarından bir kişi "Burası bir otel inşaatı. Alt kattan çıktı yangın. İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu. Dün Bolu'da bugün burada, yarın nerede olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlara ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde inşaat halindeki binanın alev alev yanma anları ve itfaiye ekiplerinin müdahale anları yer aldı.