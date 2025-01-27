Alanya'da Otel İnşaatında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Otel İnşaatında Yangın

Geniş Video İzle

Alanya'daki otel inşaatında çıkan yangında 4 işçi kurtarıldı, 3'ü hastaneye kaldırıldı.

27.01.2025 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'daki otel inşaatı yangınının başladığı anlar dron kamerasında

Alanya Kaymakamı Ürkmezer: "İçeride şuan kimse yok"

Görgü tanığı vatandaş: "İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel inşaatında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarda olduğu ve 3 kişinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçerde şu anda kimse yok" dedi. Öte yandan yangının başladığı ilk anlar dron kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otelin inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını ontrol altına almak için bölgede çalışmaları sürerken, Alanya Kaymakamı Ürkmezer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ürkmezer, "Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hemen müdahale etti. İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçerde şu anda kimse yok. İnşaat halinde, B bloktan C bloğa da sıçradı ancak oradaki ekipler müdahale ediyorlar. İnşaat halinde olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemelerden sıçrama söz konusu, şu an için önemli olan can kaybının olmaması. Bütün ekiplerimiz çalışıyor müdahaleye devam ediyoruz" dedi.

Yangının görgü tanıklarından bir kişi "Burası bir otel inşaatı. Alt kattan çıktı yangın. İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu. Dün Bolu'da bugün burada, yarın nerede olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlara ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde inşaat halindeki binanın alev alev yanma anları ve itfaiye ekiplerinin müdahale anları yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, İtfaiye, İnşaat, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Otel İnşaatında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Otel İnşaatında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.