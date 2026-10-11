Alanya'da oto yıkamadaki silahlı kavgada ağır yaralı 1 kişi öldü, can kaybı 2 oldu - Son Dakika
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Alanya'da oto yıkamadaki silahlı kavgada ağır yaralı 1 kişi öldü, can kaybı 2 oldu

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Alanya\'da oto yıkamadaki silahlı kavgada ağır yaralı 1 kişi öldü, can kaybı 2 oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında dün akşam çıkan silahlı kavgada ağır yaralı 1 kişinin bugün hastanede ölmesiyle can kaybı 2 oldu. Olayda yaralanan 1 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya'da oto yıkamadaki silahlı kavgada ağır yaralı 1 kişi öldü, can kaybı 2 oldu - Son Dakika
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