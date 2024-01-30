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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ocak Pazartesi günü Avsallar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde şehirler arası otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada jandarma ekipleri tarafından 17 otobüs kontrol edildi. Biletsiz yolcu taşıyan 3 araca Taşıma Kanunu kapsamında 17 bin 37 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Otobüs Denetimi: Biletsiz Yolcu Taşıyan 3 Araça Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika