Alanya\'da Otomobil-Kamyon Çarpıştı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kamil U. (30) idaresindeki 07 ASK 642 plakalı otomobil, kavşağa girmek isteyen Mehmet A.'nın (62) kullandığı 07 NH 428 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, otomobil ise yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü Kamil A. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kamil A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA