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Alanya'da park halindeki motosiklet satırla parçalandı - Son Dakika
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Alanya'da park halindeki motosiklet satırla parçalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından satırla parçalandı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokakta meydana geldi. Motosiklet çeşitli bölümlerinden hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya\'da park halindeki motosiklet satırla parçalandı
20.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından satırla parçalandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın park halindeki motosikleti tartışma yaşadığı kimliği belirsiz kişi tarafından satırla parçalandı. Motosiklet çeşitli bölümlerinden hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından motosiklet sahibine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ise motosikletin yakınında bir satır belirledi. Parçalanmış halde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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