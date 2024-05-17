Alanya\'da Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil takla attı ve alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi.
Kaza, Aydap mevkiinde akam saatlerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen Polonyalı yaşlı turistin kullandığı araç, refüje çarpıp takla attı ardından araçta yangın çıktı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak can verdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ANTALYA
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