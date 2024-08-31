Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 3 Sürücüye 19 Bin 705 TL Cezai İşlem

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 28 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 3 sürücüye toplam 19 bin 705 TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından Oba, Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere Mahallelerinde safari araçlarına yönelik trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 28 safari aracı kontrol edilirken, 3 sürücüye toplam 19 bin 705 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA