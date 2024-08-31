Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 3 Sürücüye 19 Bin 705 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 3 Sürücüye 19 Bin 705 TL Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 28 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 3 sürücüye toplam 19 bin 705 TL ceza kesildi.

31.08.2024 14:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 28 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 3 sürücüye toplam 19 bin 705 TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından Oba, Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere Mahallelerinde safari araçlarına yönelik trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 28 safari aracı kontrol edilirken, 3 sürücüye toplam 19 bin 705 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 3 Sürücüye 19 Bin 705 TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 3 Sürücüye 19 Bin 705 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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