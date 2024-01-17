 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da Sağanak Yağış Sonucu Toprak Kayması - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da Sağanak Yağış Sonucu Toprak Kayması

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucunda yolun büyük bir bölümü araç trafiğine kapandı. Kepçe ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Alanya\'da Sağanak Yağış Sonucu Toprak Kayması
17.01.2024 - 09:21,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Alanya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucunda duvar yıkılırken, yola düşen kaya parçaları nedeniyle yolun büyük bir bölümü araç trafiğine kapandı. Çevreden geçen mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye gelen kepçe, yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe tekrar açtı. Toprak kaymasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaylakonak, Antalya, Alanya, Antalya, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Sağanak Yağış Sonucu Toprak Kayması - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:18:59. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Sağanak Yağış Sonucu Toprak Kayması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement