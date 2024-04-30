Alanya\'da sahilde bulunan barakalar yıkıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan barakalar belediye görevlileri tarafından yıkıldı.

Dinek Mahallesi'nde sahilde bulunan barakalar Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. İş makineleri sahile gelerek içindeki çeşitli eşyaların dışarı boşaltılmasının ardından 10 tane barakanın 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu esasına göre yıkım işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Yıkım esnasında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik için yıkım bölgesinde yer aldığı görüldü. - ANTALYA