Alanya'da sahilde bulunan barakalar yıkıldı - Son Dakika
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Alanya'da sahilde bulunan barakalar yıkıldı

Alanya\'da sahilde bulunan barakalar yıkıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan barakalar belediye görevlileri tarafından yıkıldı. İş makineleri sahile gelerek içindeki çeşitli eşyaların dışarı boşaltılmasının ardından 10 tane barakanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

30.04.2024 13:44  Güncelleme: 13:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan barakalar belediye görevlileri tarafından yıkıldı.

Dinek Mahallesi'nde sahilde bulunan barakalar Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. İş makineleri sahile gelerek içindeki çeşitli eşyaların dışarı boşaltılmasının ardından 10 tane barakanın 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu esasına göre yıkım işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Yıkım esnasında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik için yıkım bölgesinde yer aldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da sahilde bulunan barakalar yıkıldı - Son Dakika

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