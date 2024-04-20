Alanya\'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Alanya'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Galip Dere Plajı'nda denizde dalgaların oluştuğu görüldü. Öte yandan şiddetli rüzgar etkisini azaltarak yerini yağmura bıraktı. Yağışlı havanın ilçede akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor. - ANTALYA