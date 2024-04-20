Alanya\'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Alanya'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Galip Dere Plajı'nda denizde dalgaların oluştuğu görüldü. Öte yandan şiddetli rüzgar etkisini azaltarak yerini yağmura bıraktı. Yağışlı havanın ilçede akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor. - ANTALYA
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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