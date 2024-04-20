Alanya'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu - Son Dakika
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Alanya'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu

Alanya\'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu. Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Alanya'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Galip Dere Plajı'nda denizde dalgaların oluştuğu görüldü. Öte yandan şiddetli rüzgar etkisini azaltarak yerini yağmura bıraktı. Yağışlı havanın ilçede akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor. - ANTALYA

20.04.2024 16:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Alanya'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Galip Dere Plajı'nda denizde dalgaların oluştuğu görüldü. Öte yandan şiddetli rüzgar etkisini azaltarak yerini yağmura bıraktı. Yağışlı havanın ilçede akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da şiddetli rüzgar denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu - Son Dakika
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