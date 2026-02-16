Alanya\'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B'nin (33) kullandığı 07 APE 537 plakalı araca kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak (25) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çakmak'ın cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik bilgiler ve kamera görüntülerinden yola çıkarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan H.A.K., S.B. ve F.İ. isimli şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA