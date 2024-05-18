Alanya'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı

Alanya\'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan bir araç, ters istikamette ilerlerken başka bir araç tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, görenleri hayrete düşürdü.

18.05.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolda ters istikamette ilerleyen araç sürücüsü başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen 07 ADT 330 plakalı bir otomobil yolda ters istikamette ilerledi. Görenleri hayret ettiren olayda araç ters yönde bir süre ilerledi. Başka bir araçtan cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde aracın yola ters yönden girerek ilerlediği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Cep Telefonu, Antalya, Alanya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
14:41 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet Baltayla vura vura öldürdüler Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
13:41 Kamu personeli için yeni dönem Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
15:03 Lionel Messi’nin Barcelona’ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 17:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement