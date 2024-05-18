Alanya\'da Ters İstikamette Giden Araç Kameraya Yansıdı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolda ters istikamette ilerleyen araç sürücüsü başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen 07 ADT 330 plakalı bir otomobil yolda ters istikamette ilerledi. Görenleri hayret ettiren olayda araç ters yönde bir süre ilerledi. Başka bir araçtan cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde aracın yola ters yönden girerek ilerlediği anlar yer aldı. - ANTALYA