Alanya\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi Denizgüneyi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada karşı şeride geçen hafif ticari VIP araç, seyir halindeki taksiyle çarpıştı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanya- Gazipaşa D-400 karayolunda gerçekleşti. Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne doğru ilerleyen H.Ç. yönetimindeki 07 BLV 551 plakalı Mercedes Vito marka VIP araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Yaklaşık 100 metre savrulan araç, o sırada Gazipaşa istikametinden Alanya yönüne gitmekte olan H.Y.A. idaresindeki 07 UZ 355 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi sürücüsü H.Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü H.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan her iki araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA