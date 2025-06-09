Alanya\'da Trafik Kazası: Sürücü Uçuruma Yuvarlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Kıldırgıcı'nın(56) kullandığı 07 BNG 585 plakalı Togg marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçtan çıkarılan sürücü İlyas Kuldırgıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlenirken, Kıldırgıcı'nın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden İlyas Kıldırgıcı'nın Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyesi olduğu ve bölgede tanınan bir iş adamı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA