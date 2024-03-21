Alanya'da alev alev yanan tur tekeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
Yangında yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde iki teknede çıkan yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangında teknede bulunan 1 kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.
Sabah 06.30 sıralarında Alanya Limanı içerisindeki Baba-A ve Admiral Black isimli iki tur teknesinde çıkan yangında, karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlı 3 ekip çevre emniyetini alarak müdahale etmişti.
Yangında iki tekne küle dönerken, teknede bulunan 1 kişinin yaralandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Öte yandan her iki teknedeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.Teknelerin toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da tur tekeleri alev alev yanarken adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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