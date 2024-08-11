Alanya'da uygunsuz fotoğraf ve görüntü çeken satranç eğitmeni tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uygunsuz fotoğraf ve görüntü çeken satranç eğitmeni tutuklandı

Alanya\'da uygunsuz fotoğraf ve görüntü çeken satranç eğitmeni tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni Mesut U., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemelerde cep telefonunda özel ders verdiği öğrencileri ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edilen Mesut U. tutuklandı.

11.08.2024 19:20
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede cep telefonunda özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntü olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre plajda oturan Mesut U. (52) cep telefonu kamerasıyla Ukrayna uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çekmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark ederek şikayet etmesi ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Cep telefonuna el konulan ve satranç eğitmeni olduğu öğrenilen Mesut U., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Cep telefonunda çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı

Yapılan incelemede Mesut U.'nun cep telefonunda kendisine ait kursta özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut U., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da uygunsuz fotoğraf ve görüntü çeken satranç eğitmeni tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da uygunsuz fotoğraf ve görüntü çeken satranç eğitmeni tutuklandı - Son Dakika
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