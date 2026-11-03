Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası alan M.B. tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası alan M.B. tutuklandı

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Alanya'da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kadıpaşa Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.B., sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.B., polis ekiplerince evinde yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Kadıpaşa Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.B. evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaAlanyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası alan M.B. tutuklandı - Son Dakika
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