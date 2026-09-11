Alanya\'da uyuşturucudan 7 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptığı saha ve takip çalışmaları sonucunda, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (35)'nin yeri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E.Ş., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.