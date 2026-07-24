Alanya'da Yalnız Yaşayan Yabancı Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Alman uyruklu yerleşik yabancı bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan ve sağlık sorunundan dolayı yürüyemediği öğrenilen Almanya uyruklu yerleşik yabancı Hans Juergen Schubert (65), site görevlisi tarafından kontrol edilmek istendi. Kapısının çalınmasına rağmen cevap alamayan görevli, yedek anahtar ile eve girdiğinde Schubert'i koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Schubert'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede Schubert'in vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Hans Juergen Schubert'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olgili adli tahkikat başlatıldı.