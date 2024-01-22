Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan genel trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ocak Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, bin 280 araç kontrol edildi. Ekipler 72 araç ve sürücüsüne 228 bin 320 TL cezai işlem uygularken, 6 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA