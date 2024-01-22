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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği uygulamada bin 280 araç kontrol edildi ve 72 araç ile sürücüsüne 228 bin 320 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, uygulama sırasında 1 aranan şahıs da yakalandı.

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi
22.01.2024 - 16:07,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan genel trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ocak Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, bin 280 araç kontrol edildi. Ekipler 72 araç ve sürücüsüne 228 bin 320 TL cezai işlem uygularken, 6 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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