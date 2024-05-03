Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda bin 627 araç kontrol edildi ve 189 araca cezai işlem uygulandı.

03.05.2024 10:24
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1-2 Nisan tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 627 araç kontrol edildi, 189 araca cezai işlem uygulandı. 9 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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