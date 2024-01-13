Alanya\'da yapılan uygulamada bir şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından umuma açık mekanlara yönelik yapılan uygulamada bir şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Ocak Cuma günü umuma açık mekanlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda, 23 umuma açık işletme denetlendi. Ekipler, 404 şahsın sorgulanmasını yaparken, 1 yoklama kaçağına gerekli tebligat yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA