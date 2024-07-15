Alanya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobilin kavşaktan çıkan kamyonete arkadan ok gibi saplanıp kamyoneti devirdiği kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İncekum Mahallesi'ndeki dönel kavşakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki otomobil ve kamyonetin çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaralandı. Otomobillerden biri refüje vurarak durabilirken, sürücü ise direksiyon bölümünde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma personeli sevk edildi. Kazada yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde döner kavşaktan çıkan kamyonete bir otomobilin arkadan çarptığı anlar ve ardından kamyonetin çarpmanın şiddetiyle devrilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kaza sesiyle çevredekiler olay yerine yardım için gittiği anlar görüldü. - ANTALYA