Alanya'daki Yangında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'daki Yangında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Alanya\'daki Yangında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
17.07.2026 18:38
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Yangında ağır yaralanan 16 yaşındaki Süleyman Tuna Ergüler, Kütahya'da toprağa verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde staj yaptığı otelin personel lojmanında çıkan yangında ağır yaralanan ve 39 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 16 yaşındaki Süleyman Tuna Ergüler, memleketi Kütahya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Süleyman Tuna Ergüler, mesleki eğitim kapsamında staj yapmak üzere gittiği Alanya'da çıkan yangında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Ergüler için Cuma namazının ardından Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde baba Mustafa Ergüler ile anne Zehra Nur Ergüler, oğullarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalışırken, cenazeye katılan vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Tuna Ergüler'in cenazesi, dualar eşliğinde Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan kalabalığın cami avlusunu ve çevresini doldurduğu görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Süleyman Tuna, 3. Sayfa, Kütahya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'daki Yangında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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