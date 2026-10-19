Alanya Dere Mahallesi'nde 67 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya Dere Mahallesi'nde 67 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde 67 yaşındaki adam, ailesi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 67 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, dün Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akman'ı (67) evinin banyosunda hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Akman'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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