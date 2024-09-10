Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alaplı TOKİ konutlarında meydana gelen kazada, çocuk merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

10.09.2024 23:45
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Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alaplı TOKİ konutlarında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 4 yaşındaki Yunus Emre Aydın, apartmanın 4. katında oyun oynarken dengesini kaybedip merdiven boşluğundaki korkuluklardan aşağıya düştü.

Beton zemine çarpan küçük çocuğun düşüşünü fark eden komşular, hızla olaya müdahale ederek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yunus Emre'yi Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Zonguldak, 3-sayfa, Alaplı, Güncel, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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